ЗСУ перемогли Путіна на турецькому полі, радимо турецьким фанатам бути на боці переможців - речник МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко порадив турецьким фанатам, які скандували ім'я президента Росії Володимира Путіна у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, бути на боці переможців України.

"У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента Росії Владіміра Путіна, а вболівальники київського "Динамо" - ЗСУ. ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", - написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.