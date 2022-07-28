Події

10:42 28.07.2022

ЗСУ перемогли Путіна на турецькому полі, радимо турецьким фанатам бути на боці переможців - речник МЗС

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ЗСУ перемогли Путіна на турецькому полі, радимо турецьким фанатам бути на боці переможців - речник МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко порадив турецьким фанатам, які скандували ім'я президента Росії Володимира Путіна у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, бути на боці переможців України.

"У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента Росії Владіміра Путіна, а вболівальники київського "Динамо" - ЗСУ. ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", - написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.

 

 

Теги: #мзс #фанати #ніколенко

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