Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу заявив, що збирається провести розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим найближчими днями.

"Найближчими днями я збираюся поговорити з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим", - сказав він, виступаючи перед журналістами в Держдепі.

Блінкен зазначив, що це буде їхня перша розмова з того моменту, як Росія вторглася в Україну у лютому.

Держсекретар США додав, що під час розмови має намір обговорити, зокрема, долю затриманих у Росії американців і тему експорту українського зерна.

"Я порушу питання, яке є пріоритетом для нас. Це звільнення американців Пола Вілана та Бріттні Грайнер", - зазначив він.

Блінкен наголосив, що США виступили з пропозицією, що "сприятиме їх звільненню, декілька тижнів тому". За його словами, представники Москви та Вашингтона постійно контактують та обговорюють цю пропозицію.