Волинська область готова до відбиття будь-якого нападу - К.Тимошенко

Волинська область готова відбити наступ ворога у разі вторгнення, написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі у середу.

"Працюємо на Волині. Поспілкувалися з нашими прикордонниками. Усі на бойовому посту, всі готові відбити будь-який напад. Прикордонники активно співпрацюють з обласною владою та іншими підрозділами. Це важливо, тому що всі мають знати алгоритм дій у разі небезпеки", - зазначається у повідомленні.

У свою чергу начальник 6 прикордонного волинського загону Сергій Лозінський зазначив, що необхідну підготовку було проведено ще взимку.

"100% готові були 24 лютого цього року до відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили й техніки. Провели серйозний комплекс спільних заходів із обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, об'єднаними територіальними громадами. Все, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено низку інших відповідних робіт", - розповів Лозінський.