Глава МВС про прийдешню зиму: Ми в зоні достатньої готовності реагувати на будь-які виклики

Підрозділи системи МВС наразі в достатній готовності до викликів, які може принести зимовий період, а, враховуючи підступність ворога, вчаться реагувати на нові загрози.

"Ми знаходимося в зоні достатньої готовності для реагування на будь-які виклики, які будуть в нашій країні", - сказав Клименко в ефірі національного телемарафону в середу ввечері, відповідаючи на питання, як він в цілому оцінює готовність правоохоронців, рятувальників, медиків до зими.

Водночас міністр зазначив: "Звичайно, ворог підступний, змінює свою тактику постійно, а ми вчимося реагувати на ті виклики, які ворог нам кожного дня підкидає".

За словами глави МВС, впродовж майже 4 років правоохоронці та надзвичайники займаються цією роботою. "Люди мають бути спокійними, що ми обов'язково прийдемо їм на допомогу", - додав він.

Говорячи про комплекс заходів напередодні зими, які проводяться для забезпечення доступу людей до живлення і зв'язку, Клименко розповів: "Перше – це альтернативні джерела живлення. Це не тільки про генератори, а про альтернативні джерела опалення – вугілля, дрова. Паралельно ми говоримо про систему оповіщення в населених пунктах щодо сигналів тривоги і обміну інформацією з населенням".

Крім того, за його словами, збільшується мінімум в два рази кількість патрулів не вулицях під час блекуатів, а разом з місцевою владою розгортаються "центри незламності" задля забезпечення населення всі необхідним.

"Звичайно, що ми маємо забезпечити з місцевими органами влади роботу магазинів, лікарень, мають працювати основні об'єкти критичної інфраструктури", - сказав Клименко.

Також міністр наголосив, що з операторами мобільного зв'язку ведуться розмови про необхідність стовідсоткового забезпечення зв'язком для громадян в найбільш віддалених куточках тої чи іншої громади.

Клименко зазначив, що в кожній області працює штаб, який відповідає за реагування всіх служб у випадках обстрілу енергетичної інфраструктури.

"Це спеціалізована техніка і люди, які вміють гасити пожежі саме на об'єктах енергетичної, газової та нафтової сфери. Ми забезпечені на сьогоднішній день достатньо роботизованою технікою", - сказав він.

"Ми працюємо в повній взаємодії з нашими енергетиками", - наголосив глава МВС. Він пояснив, що перед заходом рятувальників на будь-який технологічний об'єкт у рятувальників має бути впевненість, що це об'єкт безпечний для того, щоб розпочати гасіння пожежі.

Крім того, міністр зазначив, що розташування підрозділів системи МВС наближено до об'єктів критичної інфраструктури.

Глава МВС окремо наголосив на плідній роботі міністерства з головами територіальних громад: "Щоб ми чули громади, а громаді чули нас – які проблеми є, де ми можемо допомогти".