Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів

За даними опитування Української ради зброярів, 94,4% виробників прагнуть відкриття експорту.

Про це повідомила Українська рада зброярів за підсумками третього Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC3) у Києві.

Виконавчий директор Ради Ігор Федірко зазначив, що DFNC3 " став точкою, де українська оборонна промисловість формалізує нову експортну політику".

"Ми відкриті до партнерств, спільних ліній і кооперації - і доводимо, що українські виробники здатні працювати за найвищими стандартами безпеки, якості та контролю", - сказав він.

Як зазначають організатори Міжнародного форуму оборонних індустрій, DFNC3 став "фактичним стартом нового контрольованого етапу експорту українських озброєнь".

Захід зібрав понад 1500 учасників із 20 країн світу - представників 850 українських та іноземних компаній, урядових структур, дипломатичних місій і оборонних відомств. Форум організовано Міністерством оборони, Офісом президента та Міністерством закордонних справ разом з Українською радою зброярів.

Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що "за ці роки Україна довела, що здатна тримати удар і давати відсіч. Але ми чітко розуміємо - сила у партнерстві".

Як пояснили у Раді зброярі, експорт дає змогу зберегти темп, знизити собівартість серійного виробництва і забезпечити ще більше зброї для Збройних сил України. Наголошується, що "жодна одиниця техніки не залишає країну без повного контролю - з обов’язковим сертифікатом кінцевого споживача, забороною реекспорту та правом на перевірку".

"Ми чуємо чіткі сигнали від наших союзників: лідери та експерти обговорюють створення спільних заходів із протидії дронам і кібер-загрозам, а також пришвидшення поставок систем контр-БПЛА і РЕБ. Україна, маючи практичний досвід протидії подібним загрозам упродовж війни, може і повинна бути корисною у побудові європейської стійкості", - наголосили співорганізатори форуму.