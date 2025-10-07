Інтерфакс-Україна
Події
00:15 07.10.2025

Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів

2 хв читати

За даними опитування Української ради зброярів, 94,4% виробників прагнуть відкриття експорту.

Про це повідомила Українська рада зброярів за підсумками третього Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC3) у Києві.

Виконавчий директор Ради Ігор Федірко зазначив, що DFNC3 " став точкою, де українська оборонна промисловість формалізує нову експортну політику".

"Ми відкриті до партнерств, спільних ліній і кооперації - і доводимо, що українські виробники здатні працювати за найвищими стандартами безпеки, якості та контролю", - сказав він.

Як зазначають організатори Міжнародного форуму оборонних індустрій, DFNC3 став "фактичним стартом нового контрольованого етапу експорту українських озброєнь".

Захід зібрав понад 1500 учасників із 20 країн світу - представників 850 українських та іноземних компаній, урядових структур, дипломатичних місій і оборонних відомств. Форум організовано Міністерством оборони, Офісом президента та Міністерством закордонних справ разом з Українською радою зброярів.

Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що "за ці роки Україна довела, що здатна тримати удар і давати відсіч. Але ми чітко розуміємо - сила у партнерстві".

Як пояснили у Раді зброярі, експорт дає змогу зберегти темп, знизити собівартість серійного виробництва і забезпечити ще більше зброї для Збройних сил України. Наголошується, що "жодна одиниця техніки не залишає країну без повного контролю - з обов’язковим сертифікатом кінцевого споживача, забороною реекспорту та правом на перевірку".

"Ми чуємо чіткі сигнали від наших союзників: лідери та експерти обговорюють створення спільних заходів із протидії дронам і кібер-загрозам, а також пришвидшення поставок систем контр-БПЛА і РЕБ. Україна, маючи практичний досвід протидії подібним загрозам упродовж війни, може і повинна бути корисною у побудові європейської стійкості", - наголосили співорганізатори форуму.

Теги: #зброя #експорт #готовність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:53 06.10.2025
Шмигаль: у найближчі місяці будемо наполегливо працювати над реалізацією стратегії експорту військової продукції

Шмигаль: у найближчі місяці будемо наполегливо працювати над реалізацією стратегії експорту військової продукції

20:34 06.10.2025
Велика Британія підтримає експорт української зброї

Велика Британія підтримає експорт української зброї

16:17 06.10.2025
Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

15:30 06.10.2025
Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

13:06 06.10.2025
Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

20:53 03.10.2025
Аграрії для безмитного експорту сої та ріпаку повинні брати висновок ТПП на кожну партію – постанова Кабміну

Аграрії для безмитного експорту сої та ріпаку повинні брати висновок ТПП на кожну партію – постанова Кабміну

18:05 03.10.2025
Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

16:18 03.10.2025
Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

15:25 03.10.2025
Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

13:29 02.10.2025
Троє продавців трофейної зброї затримані в різних областях України

Троє продавців трофейної зброї затримані в різних областях України

ВАЖЛИВЕ

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що ухвалив рішення по відправленню Tomahawk в Україну

Ще одна група ударних дронів суне на Харків - мер

Ворожі удари спровокували пожежу у Харкові, даних щодо постраждалих не надходило

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

У Росії зупинив роботу один з найбільших НПЗ після атаки дрона

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА