12:42 30.11.2025

У перші дні зими в Україні тепла погода без істотних опадів, всюди, крім східних областей, – туман

У перші дні зими в Україні тепла погода без істотних опадів, всюди, крім східних областей, – туман
В Україні у понеділок, 1 грудня, вночі у південній частині, вдень у більшості західних та Вінницькій областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та Житомирській областях туман. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві у понеділок без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 грудня найвища температура вдень була 13,0° в 1898р., найнижча вночі -20,6° в 1998р.

У вівторок, 2 грудня, в Україні без істотних опадів. Крім східних областей, місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

