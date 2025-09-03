ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині, біля тіла виявлено зброю

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні на Волині.

2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. За даними ДБР, у руці загиблого знаходилася штатна зброя.

"Після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї", - повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою версією, подію кваліфіковано як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України. Водночас перевіряється ймовірність самогубства.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-obstavini-smerti-prikordonnika-na-volini-bilya-tila-znajshli-zbroyu