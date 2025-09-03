Інтерфакс-Україна
Події
23:52 03.09.2025

ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині, біля тіла виявлено зброю

1 хв читати

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні на Волині.

2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. За даними ДБР, у руці загиблого знаходилася штатна зброя.

"Після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї", - повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою версією, подію кваліфіковано як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України. Водночас перевіряється ймовірність самогубства.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-obstavini-smerti-prikordonnika-na-volini-bilya-tila-znajshli-zbroyu

Теги: #волинь #дпсу #загибель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 27.08.2025
ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

ДПСУ: на навчаннях "Запад-2025" в Білорусі кількість військових РФ буде значно менша, але розслаблятися не можна

11:18 25.08.2025
У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

10:15 23.08.2025
Пілот українського МіГ-29 загинув вночі – Повітряні сили

Пілот українського МіГ-29 загинув вночі – Повітряні сили

09:18 12.08.2025
Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

13:50 05.08.2025
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

05:51 03.08.2025
Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я

Дев’ятьох українців затримали на кордоні з Молдовою за спробу нелегального перетину через Придністров’я

12:24 01.08.2025
На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ

На Закарпатті затримали фальшиву машину медевакуації, на якій намагалися перевезти за кордон ухилянта – ДПСУ

04:45 25.07.2025
У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

02:30 25.07.2025
У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

09:12 23.07.2025
Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

Глава МВС доповів президенту про обставини загибелі командира бригади "Лють"

ВАЖЛИВЕ

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

ОСТАННЄ

Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

Чехія у 2026–2030 роках щороку виділятиме понад 40 млн євро в межах програми відновлення України

Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Зеленський прибув до Парижа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА