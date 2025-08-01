Інтерфакс-Україна
Події
15:35 01.08.2025

Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

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Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів у будь-який час, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - написав Зеленський у телеграм у п'ятницю.

Зеленський також подякував президентові США Дональду Трампу за його зусилля для закінчення російської війни та припинення вбивств.

"Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя", - наголосив президент.

Водночас він зазначив, що рішення щодо припинення війни лежить на російській стороні.

"Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - акцентував очільник Української держави.

Теги: #зустріч #рф #зеленський #готовність

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