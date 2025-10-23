Кабмін виділив 41,2 млн грн на відновлювальні роботи Волинського обласного ліцею

Кабінет міністрів виділив 41,2 млн грн для проведення аварійно-відновлювальних робіт Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, який постраждав від російського обстрілу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, кошти виділено Волинській обласній державній адміністрації (для Волинської обласної військової адміністрації) з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що склалася на території Луцької територіальної громади Волинської області внаслідок масованої комбінованої атаки РФ 6 червня 2025 року.

Як повідомлялося, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони, внаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок, п’ятеро людей постраждали.