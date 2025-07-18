Інтерфакс-Україна
Події
13:41 18.07.2025

На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити "бізнес" з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

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На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити "бізнес" з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з внутрішньої безпекою Держприкордонслужби та СБУ викрили військовослужбовця одного з правоохоронних органів, який планував організувати "бізнес" з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю подальшого виїзду за кордон.

"Фігурант спершу "протестував" схему на собі — через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним.

"Зокрема, він запропонував свої послуги за $7 тис. одному з колег, запевнивши, що "все вже домовлено з лікарями". Під час передачі грошей військовослужбовця затримали", - наголошують у Бюро.

Під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення).

Працівники ДБР подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ДБР встановлює інших учасників схеми, зокрема серед медичного персоналу.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #волинь #сбу #фейкові_документи #дбр

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