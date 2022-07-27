Події

14:56 27.07.2022

Тіло ще одного загиблого виявили рятувальники під завалами готелю у Бахмуті, роботи тривають - ДСНС

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Тіло ще одного загиблого виявили рятувальники під завалами готелю у Бахмуті, роботи тривають - ДСНС

Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу будівлі готелю в Бахмуті, троє людей постраждали, повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"Оперативна інформація щодо аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі готелю в м. Бахмуті. Рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще однієї людини", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Станом на 14:00 особовий склад Головного управління виявив та вилучив із-під завалів тіла двох загиблих, врятовано з-під завалів одну особу, постраждали три особи.

Теги: #готель #бахмут

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