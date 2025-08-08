Дохідність готельного номера в Буковелі зросла на 27% - до $109

Середня дохідність готельного номера (RevPar) в Буковелі у першому кварталі 2025 року зросла на 27% - до $109 порівняно з аналогічним періодом 2024 року, у Львові - на 23%, до $35, в Києві - на 14%, до $24, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії "EY в Україні".

"Операційні показники готелів України продовжують зростати — в більшості міст за рахунок збільшення рівня заповнюваності, а в окремих локаціях через зростання середньої вартості номерів", - повідомив керівник напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії Ростислав Хома.

Динаміка надходжень від туристичного збору в Україні (в доларовому еквіваленті, млн), 2021 – 1П 2025

Джерело: аналіз EY, ДАРТ

За його словами, в цілому в усіх ключових туристичних та ділових регіонах України в цей період було зафіксовано зростання показника середньої дохідності на номер (RevPAR). Таке зростання стало результатом поєднання кількох чинників: підвищення попиту на готелі, активізації внутрішнього туризму, а також зростанням середньої вартості номерів (ADR).

Найвищі показники дохідності на ринку у першому кварталі 2025 року традиційно продемонстрували готелі Буковелю. Таке зростання стало можливим насамперед за рахунок збільшення середньої вартості номерів (ADR) до $183 (+29% порівняно з першим кварталом-2024), незважаючи на незначне зниження завантаженості.

Динаміка середнього рівня заповнюваності на готельному ринку Києва, Львова, Буковелю та Одеси, 2022 – 1 кв. 2025

Джерело: аналіз та дані EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

Готелі Києва у середньому показали зростання RevPAR з $21 до $24 (+14% до першого кварталу-2024) при майже незмінному ADR у $61. Високу динаміку зростання доходів на номер показали також п’ятизіркові готелі столиці. RevPAR у цьому сегменті зріс з $55 до $76 (+39% до першого кварталу-2024) при стабільному ADR на рівні $171.

У Львові середня дохідність номерів зросла з $29 до $35 (+23%), що пояснюється в основному через зростання попиту, оскільки середня вартість проживання при цьому залишилась на рівні $75 за ніч.

Відповідно до даних Державного агентства з розвитку туризму, загальний обсяг туристичного збору в Україні за перше півріччя 2025 року склав $3,4 млн, що на 26% більше по відношенню до аналогічного періоду 2024 року ($2,7 млн).

Найбільші обсяги туристичних надходжень від туристичного збору зафіксовано в Києві (33,6 млн грн/$808 тис.), Львівській (26,6 млн грн/$639 тис.) та Івано-Франківській (22,1 млн грн/$530 тис.) областях, що свідчить про концентрацію попиту у великих містах і ключових туристичних регіонах.

Відновлення внутрішнього і ділового туризму підтверджує й позитивна динаміка заповнюваності готелів. Так, у Києві цей показник зріс з 35% у 1 кв. 2024 року до майже 40% у першому кварталі 2025 року (+4 відсоткових пункти), що підтверджує подальше пожвавлення бізнес-активності в столиці. П’ятизіркові готелі Києва показали ще кращі результати: протягом пешого кварталу завантаженість готелів високого цінового сегменту складала 45% (+12 в.п. порівняно з аналогічним періодом 2024 року).

"П’ятизіркові готелі Києва вже перевищили довоєнні рівні завантаженості, відновивши позиції за рахунок збільшення попиту з боку дипломатичних делегацій, іноземних ЗМІ, міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій", - прокоментував Хома.

У Львові, де протягом 2024 року спостерігалося тимчасове просідання попиту, у першомку кварталі ситуація почала змінюватися: середній показник заповнюваності готелів склав 47%, що на +8 в.п. перевищує аналогічний показник 2024 року.

В Одесі завантаженість готелів зросла на 2 п.п - до 24%, що може бути пов’язано з ефектом відновлення внутрішнього туризму та загальним пожвавленням ринку.

Буковель, як і раніше, утримує лідерські позиції серед усіх аналізованих напрямів. Незважаючи на незначне зниження завантаженості з 59% до 57% (-2 в.п.) протягом першого кварталу, показник лишається найвищим в Україні.

Динаміка середньої дохідності на номер (RevPar) на готельному ринку Києва, Львова, Буковелю та Одеси (у доларовому еквіваленті), дол. США/номер/ніч

Джерело: аналіз та дані EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group