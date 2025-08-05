Інтерфакс-Україна
Події
12:35 05.08.2025

Готель у Львові горів через вибух батареї кур'єрського електроскутера, серед постраждалих є неповнолітні - поліція

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Готель у Львові горів через вибух батареї кур'єрського електроскутера, серед постраждалих є неповнолітні - поліція
Фото: https://www.facebook.com/

Шестеро осіб, зокрема, двоє неповнолітніх, постраждали внаслідок пожежі в готелі "Власта" на вул.Клепарівській у Львові, яка сталася в понеділок вдень через вибух батареї електроскутера.

"Поліцейські встановили попередню причину пожежі у львівському готелі. Один із мешканців готелю, 25-річний працівник кур’єрської служби, у своєму номері заряджав батарею до електроскутера, який використовував у роботі… Займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на 9 поверсі будівлі. У цьому ж номері він заряджав батарею до скутера", - повідомляє поліція Львівської області.

Повідомлення про пожежу надійшло правоохоронцям 4 серпня о 12:30, після чого співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно локалізували та загасили пожежу.

"Внаслідок події травмовані шестеро осіб, з них четверо дорослих віком від 25 до 62 років, а також двоє неповнолітніх – 14-річні брати. Усі вони були доставлені до лікарні… Власник скутера також отримав опіки під час пожежі та зараз перебуває у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, у Львові в понеділок, 4 серпня, виникла пожежа в готелі "Власта" через вибух в одному з номерів. Усіх мешканців і працівників евакуювали.

Теги: #львів #пожежа #готель #поліція

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