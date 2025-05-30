Співвласники SoftServe та ексголова Львівської ОДА Кміть побудують 5-зірковий готель у Трускавці

Співвласники SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Олег Денис та ексголова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть планують розпочати у 2025 році будівництво 5-зіркового готелю у Трускавці за $76 млн, повідомив Кміть виданню "Forbes Україна".

За словами Кмітя, готель матиме площу 38 тис. кв. м та фонд на 200 номерів. Будівництво планують почати вже цього року.

Готель у Трускавці стане новим об’єктом у портфелі партнерів, до якого також належить готель "Святий Шарбель" (93 номери) та "Мармуровий палац" (100 номерів) у Моршині, і гірськолижний курорт "Плай" (чотири готелі на 150 номерів, 13 котеджів на 450 людей) у селищі Плав’є Львівської області.

Кміть зазначив, що інвестори також планують розшити інфраструктуру "Плаю" для гірськолижного катання, побудувати 40-50 котеджів та апарт-готель на 100 номерів.

Стратегічний план партнерів – створення готельного холдингу з капіталізацією $1 млрд грн. Кміть пояснив, що для досягнення цієї мети потрібно п’ять років розвитку, злагоджена система та до семи готелів з хорошими показниками.

Як повідомлялося, Кміть відкрив свій перший готельно-оздоровчий комплекс "Святий Шарбель" з інвестиціями більше $10 млн 2019 року.

Кміть також є головою ради директорів агрохолдингу "Мукко" та екс-президентом холдингу з виробництва і продажу мінеральних вод компанії IDS Group.

Кицмей, Любінець та Денис є співвласниками сервісної IT-компанії SoftServe. Згідно з інформацією на сайті компанії, у неї близько 10 тис. працівників і 55 офісів у 16 країнах світу. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США).