Інтерфакс-Україна
Події
13:33 11.02.2025

Суд націоналізував активи екскерівника охорони Януковича вартістю понад 100 млн грн – прокуратура

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Суд націоналізував активи екскерівника охорони Януковича вартістю понад 100 млн грн – прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/28764

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони Віктора Януковича про націоналізацію арештованих активів, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"В дохід держави стягнуто готельний комплекс у Буковелі, 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти у сумі еквівалентній більше ніж 300 тис грн. Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії рф він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину – діючому співробітнику фсб рф, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.

У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області рф.

Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Теги: #суд #готель #активи

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