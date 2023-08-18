99 дітей із Херсону вирушили на оздоровлення до Трускавця, у дитячий табір "Артек" - Кличко

99 херсонських дітей поїхали на оздоровлення в дитячий табір "Артек", що наразі розташований в місті Трускавець Львівської області. Гроші на це виділив бюджет Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"99 дітей із Херсону поїхали на оздоровлення в Трускавець, у дитячий табір "Артек". Кошти на відпочинок дітей виділив Київ зі столичного бюджету. Сьогодні дітей уже зустріли з потягу і вони прямують у табір. Оздоровлення триватиме 21 день" - розповів Віталій Кличко.

Як повідомлялось раніше, на початку червня Київрада проголосувала за рішення, яке дозволило столиці відправити на оздоровлення та відпочинок дітей з Херсонщини, що постраждали від знищення російськими військами Каховської ГЕС.