У Львові внаслідок вибуху в готелі поранено чоловіка – поліція

Чоловік зазнав поранення внаслідок вибуху невідомого вибухового предмета в одному з готелів Львова, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова надійшло близько опівночі.

“Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований”, – вказано в повідомленні поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.