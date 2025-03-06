Події

15:10 06.03.2025

Очевидці атаки по Кривому Рогу: Це меседж, який Росія хоче надіслати світові

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Волонтери гуманітарних організацій, що пережили ракетний удар РФ по готелю у Кривому Розі, зазначають, що удар балістичною зброєю був "навмисним та спрямованим на знищення цивільних людей", повідомляє Sky News.

Марк Едвардс (Marc Edwards), гуманітарний працівник з Техасу (США), описує що момент нападу відбувся, коли гості готелю зібралися на вечерю.

"Ми встали, почали бігти до укриття. Ми ледве встигли вийти з-за столу, як будівлю рознесло на друзки", - розповідає він. "Це був прямий удар по готелю. Це не було випадковістю, це не була несанкціонована ракета, це було пряме попадання з метою знищення цивільних людей. Це меседж, який Росія хоче надіслати світові", - додав Едвардс.

Кароль Свіацкі (Karol Swiacki), виконавчий директор благодійної організації Ukraine Relief, який прибув до Кривого Рогу зі спортивним інвентарем та генераторами, щоб підтримати школи, притулки та біженців, так прокоментував подію.

"Дуже важко описати, що ми відчуваємо в цей час, стоячи тут, ми є свідками абсолютно жахливих подій," - сказав він на місці удару.

Свідки повідомляють, що вони отримали "20-секундне попередження" через СМС про наближення російської ракети.

Як повідомлялось, окупаційна армія РФ ввечері у середу завдала удару балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі, загинуло чотири людини, ще 32 дістали поранень, серед них – діти. У лікарнях зараз перебувають 23 постраждалих, з них 12 – у важкому та дуже важкому стані, в реанімації - 10 осіб, медики борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.

За час аварійно-рятувальної операції було врятовано з-під завалів 19 людей.

У результаті ракетного удару, крім готелю, пошкоджено 32 будинки, 11 об'єктів бізнесу, Палац культури, лікарню, два дитячих садочки, дві гімназії, навчально-реабілітаційний центр, адмінбудівлі, автомобілі.

Ліквідація наслідків ворожого удару триває, залучено майже 30 бригад комунальників та 22 од. техніки (вишки, екскаватор, самоскиди, бобкари, навантажувачі).

Теги: #свідки #готель #кривий_ріг

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