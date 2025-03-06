Події

12:44 06.03.2025

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

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У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загинуло чотири людини, ще 32 дістали поранень, серед них – діти, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"У Кривому Розі на місці ракетного удару пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом внаслідок ворожої атаки рф 4 людини загинули. 32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець", - повідомило відомство у Телеграмі.

Як повідомлялось, окупаційна армія РФ ввечері у середу завдала удару балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі.

Теги: #рятувальні_роботи #завершення #кривий_ріг

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