Інтерфакс-Україна
Події
11:20 14.05.2025

Стрілянину в київському готелі вчинив нетверезий житель Хмельниччини

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Зловмисником, якого затримали правоохоронці у середу вранці, виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Наразі встановлено, що стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці", - ідеться у повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи. Стрілка затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України, наразі із ним працюють слідчі. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідство триває.

Як повідомлялось, поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинського району столиці. 

Теги: #київ #готель #стрілянина

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