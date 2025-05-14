Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинського району столиці, повідомили у відділі комунікації поліції Києва в середу.

"Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію. У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні на веб-сторінці поліції.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.