Інтерфакс-Україна
Події
09:32 14.05.2025

Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

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Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинського району столиці, повідомили у відділі комунікації поліції Києва в середу.

"Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію. У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні на веб-сторінці поліції.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.

Теги: #київ #стрілянина

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