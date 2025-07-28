Інтерфакс-Україна
Події
12:06 28.07.2025

"Апартель Східниця" отримав п'ять зірок

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Комісія з питань встановлення категорій готелям надала п’ять зірок "Апартель Східниця" на Львівщині, який вперше подався на категоризацію, повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.

"Віта Парк Поляна" (Закарпаття) отримав чотири зірки — готель ретельно попрацював над безбар’єрністю. "Оптіма Дворжец" у Львові підтвердив категорію тризіркового. 

Втім, не всі отримали свої "зірки". Готелі "Крокус" (Павлоград) та "Європейський" (Кременчук) ще мають допрацювати низку важливих моментів — від умов доступності до документації.

Надалі Комісія продовжить розгляд нових заяв від готелів, а також перевірку тих, хто подається повторно після усунення зауважень.

Загалом станом на сьогодні в Україні офіційну категорію мають 218 готелів. З них п’ятизірковість мають 36, 4 зірки – 55 готелів, ще 112 категоризовані як тризіркові. Встановлення категорій за держстандартами сприяє розвитку якісного туристичного продукту та підвищенню довіри з боку туристів – як українських, так і міжнародних.

Теги: #готель #зірка #львівська_область

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