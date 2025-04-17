Інтерфакс-Україна
Події
07:02 17.04.2025

"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг до Трускавця

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"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг до Трускавця

"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг до Трускавця з Києва, повідомила пресслужба відомства.

"Укрзалізниця призначає вже традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ-Трускавець-Київ на пікові дні весни!", - сказано в повідомленні.

Зокрема, дати курсування з Києва очікуються 25, 26, 27 квітня, а також 2, 3, 4 травня. Зазначається, що час відправлення - о 10:16. Прибуття до Трускавця о 19:37.

Між тим, дати курсування з Трускавця зазначено 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня. Час відправлення - о 09:03, прибуття до Києва - о 19:11.

Очікуються зупинки у Львові та Дрогобичі.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або у залізничних касах.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/6789

Теги: #трускавець #укрзалізниця #квитки

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