Інтерфакс-Україна
Економіка
15:03 06.08.2025

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

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Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Державний Ощадбанк (Київ) виставив на продаж через відкритий майданчик OpenMarket (ДП "СЕТАМ") готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа" за процедурою фінансового лізингу, визначивши початкову вартість столичного об’єкта у понад 797 млн грн.

В повідомленні банку зазначається, що на умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м із дворівневою автостоянкою на 17,5 тис. кв. м. До складу об’єкта входить 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore та бізнес-центр "Європа".

Готель налічує 332 номери та 58 апартаментів, до його інфраструктури входять конференц-центр на понад 4 тис. кв. м із 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.

Нерухомість розташована у Києві на Столичному шосе, 103 — на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку Обухова та Конча-Заспи, що забезпечує високий транспортний трафік і прохідність.

Згідно з умовами аукціону, стартова вартість об’єкта фінансового лізингу становить 797,7 млн грн. Переможця торгів визначать за найвищою ціновою пропозицією щодо суми першого лізингового платежу, яку учасники подаватимуть під час торгів. Крок підвищення – 1 млн грн.

Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту. Винагорода лізингодавцю — 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості. Для участі в аукціоні необхідно внести гарантійний платіж у розмірі 10 млн грн.

Аукціон запланований на 19 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, Wyndham Hotel Group (WHG) у червні 2012 року відкрила свій найбільший готель категорії "чотири зірки" під брендом Ramada Encore у складі багатофункціонального комплексу (БФК) "Столичний" (раніше - "Домосфера") на Столичному шосе, 103, у Голосіївському районі Києва.

У березні 2024 року Ощадбанк виставив через систему електронних торгів ТРЦ "Атмосфера" і готель Ramada Encore Kyiv у столиці, 11 земельних ділянок у Козині (Київської обл.) і право грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко" за 1,79 млрд грн.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Компанія "Нітеко" є ТОВ "ФК "Ен Джі Ай Менеджмент", кінцевим бенефіціаром - Дмитро Буряк.

Теги: #ощадбанк #бізнес_центр #готель #продаж

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