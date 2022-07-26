Події

07:58 26.07.2022

США готові допомагати Вірменії та Азербайджану врегулювати суперечки

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США готові допомагати Вірменії та Азербайджану врегулювати суперечки

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмов із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав керівництво двох країн продовжувати діалог.

"Держсекретар і президент Алієв обговорили історичну можливість Азербайджану та Вірменії досягти миру в регіоні", - йдеться у поширеному повідомленні держдепартаменту за підсумками телефонної розмови.

Аналогічне послання Блінкен передав у розмові із Пашиняном.

Держсекретар "закликав до продовження двостороннього діалогу та привітав нещодавню зустріч глав МЗС Вірменії та Азербайджану у Тбілісі", наголошується в повідомленні.

Він зазначив готовність США "допомогти Вірменії та Азербайджану досягти довгострокового всеосяжного миру".

 

 

Теги: #сша #азербайджан #вірменія #держдеп

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