За добу окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині

У понеділок, 25 липня, російські окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За інформацією голови ОВА, Есманську громаду близько 20:30 окупанти обстріляли з "Градів". Зафіксовано чотири приходи. Об 11:00 ранку – три приходи зі ствольної артилерії.

По Хотінській громаді о 12:30 противник відкрив мінометний вогонь, зафіксовано чотири приходи.

Білопільську громаду близько 14:00 обстріляли з мінометів. Ворог здійснив три постріли.

Зноб-Новгородська громада о 15:00 потрапила під артобстріл, 10 приходів.

Середино-Будська громада о 20:30 була обстріляна росіянами з мінометів. Зафіксовано 6 прильотів.

"Втрат і руйнувань сьогодні немає", – наголосив Живицький.