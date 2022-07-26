За добу окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині
У понеділок, 25 липня, російські окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
За інформацією голови ОВА, Есманську громаду близько 20:30 окупанти обстріляли з "Градів". Зафіксовано чотири приходи. Об 11:00 ранку – три приходи зі ствольної артилерії.
По Хотінській громаді о 12:30 противник відкрив мінометний вогонь, зафіксовано чотири приходи.
Білопільську громаду близько 14:00 обстріляли з мінометів. Ворог здійснив три постріли.
Зноб-Новгородська громада о 15:00 потрапила під артобстріл, 10 приходів.
Середино-Будська громада о 20:30 була обстріляна росіянами з мінометів. Зафіксовано 6 прильотів.
"Втрат і руйнувань сьогодні немає", – наголосив Живицький.