АРМА від початку війни отримує вчетверо більше ухвал про передачу активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), з початку повномасштабної війни в Україну отримало 90 судових ухвал про передачу в управління арештованих активів.

"В умовах воєнного часу динаміка передачі в АРМА активів на підставі судових рішень зросла вчетверо. Зазначений факт підтверджує, що Національне агентство залишається фактично єдиним дієвим інструментом для отримання державою оперативного контролю та збереження вартості заарештованих активів, насамперед російського та білоруського походження", – зазначається у пресрелізі агентства в понеділок.

АРМА уточнила, що після запровадження воєнного стану перші ухвали про передачу активів почали надходити лише у другій половині квітня 2022 року, тобто 90 документів надійшли за три місяці, тоді як за весь минулий рік їх було 97.

За даними Агентства, в 11 ухвалах суд уповноважив його здійснювати управління шляхом реалізації майна на торгах, тоді як 79 ухвал передбачають управління шляхом передачі активів суб'єктам господарювання для тимчасового використання на основі договорів.

"У тексті ще 13 постанов чіткого способу управління активами не визначено, що фактично унеможливлює ефективне розпорядження ними. Адже АРМА не має дискреційних повноважень щодо вибору шляху управління – згідно із законодавством, тільки суд визначає такий шлях у своєму рішенні (ухвалі)", – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, у таких випадках Агентство звертається до судів за роз'ясненнями щодо того, як необхідно виконувати подібні документи.

АРМА також повідомила, що на сьогодні в його управлінні перебуває понад 926 млн грн у гривневому еквіваленті, зокрема 847 млн грн, $0,62 млн та EUR1,9 млн, і це найбільша сума, розміщена на депозитних рахунках АРМА у держбанку за період його існування.

За період дії воєнного стану в управління АРМА передано майже 230 млн грн., а обсяг відсотків на грошові активи становив близько 130 млн грн., уточнюється в релізі.

"Мотивації передавати кошти в управління АРМА сьогодні додає можливість придбання ними військових облігацій", – наводяться у повідомленні слова керівника Агентства Дмитра Жоравовича.

АРМА додало, що під час війни вперше одержало в управління заарештовані дорогоцінні метали – 830 кг срібла, які будуть реалізовані на торгах із подальшим поповненням депозитних рахунків.

Депозитний портфель складається з арештованих коштів, що передаються Агентству правоохоронними органами в рамках кримінальних проваджень, та коштів, отриманих від реалізації арештованого майна на відкритих торгах, уточнюється у релізі.