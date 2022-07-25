На Запоріжжі вантажівка російських окупантів переїхала легкове авто, троє людей загинули – мер Мелітополя

Троє людей загинули, зокрема дитина, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на окупованій частині Запорізької області в понеділок за участю вантажівки російських окупантів, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КамАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", - написав Федоров у телеграмі у понеділок.