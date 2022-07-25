Події

17:52 25.07.2022

На Запоріжжі вантажівка російських окупантів переїхала легкове авто, троє людей загинули – мер Мелітополя

1 хв читати
На Запоріжжі вантажівка російських окупантів переїхала легкове авто, троє людей загинули – мер Мелітополя

Троє людей загинули, зокрема дитина, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на окупованій частині Запорізької області в понеділок за участю вантажівки російських окупантів, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КамАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", - написав Федоров у телеграмі у понеділок.

 

Теги: #федоров #запорізька_область #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 25.07.2022
Мер Мелітополя Федоров: Російські окупанти допускають свій вихід із міста, попереджають про те, що вся інфраструктура замінована та буде зруйнована

Мер Мелітополя Федоров: Російські окупанти допускають свій вихід із міста, попереджають про те, що вся інфраструктура замінована та буде зруйнована

15:45 25.07.2022
Іван Федоров: Якщо ми не встигнемо звільнити Мелітополь до початку опалювального сезону, то опалення в місті не буде

Іван Федоров: Якщо ми не встигнемо звільнити Мелітополь до початку опалювального сезону, то опалення в місті не буде

15:39 25.07.2022
У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

15:31 25.07.2022
Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

15:19 25.07.2022
Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

13:53 25.07.2022
Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

19:57 23.07.2022
У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

19:12 23.07.2022
Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

21:28 22.07.2022
Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

19:10 22.07.2022
Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ - укази

Підозри Грищенку та Лавриновичу – демонтаж проросійської інфраструктури – Подоляк

Три з 15 німецьких "Гепардів" уже перебувають у розпорядженні ЗСУ – Резніков

ОСТАННЄ

Лікар президента США: У Байдена пройшли практично всі симптоми, що проявилися при COVID-19

Окупанти випустили 12 снарядів у прикордонну Михальчину Слободу

У Франції проводять розслідування щодо майна російських бізнесменів

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

Президент Гватемали висловив підтримку українському народу та президенту Зеленському

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ-Запоріжжя з 27 липня

Нардеп Кравчук: у "Слузі народу" підтримують кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора, а Совгирі – на посаду судді КС

Галущенко у Брюсселі обговорить подальшу співпрацю України та ЄС в енергетичній сфері у світлі наявних загроз

У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ - укази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА