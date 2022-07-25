СБУ ідентифікувала всіх колаборантів та зрадників, які вступили до окупаційного "мвд рф" на Херсонщині

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів, які вступили до створеного окупаційною адміністрацією "головного управління МВС Херсонської області", 26 із них повідомлено про підозру, інформує пресслужба СБУ.

"Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. За матеріалами СБУ, уже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управління МВС", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми співробітниками Національної поліції", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що "главк МВС" виконує завдання щодо придушення опору та залякування жителів тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти поновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут".

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей", - наголошують у СБУ.

Крім того, колаборанти під керівництвом російських спецслужб вербують "однодумців", яким пропонують приєднуватися до окупаційного "главку МВС". Для пошуку "кандидатів" використовують особисті зв'язки, зокрема серед колишніх правоохоронців.

Причетним до колабораційної діяльності повідомляють про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.