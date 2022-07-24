Раді пропонують звернутися до ЄС та G7 з приводу посилення боротьби з фінмеханізмами, які Росія використовує для уникнення санкцій

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді прийняти звернення до Європейського Союзу та країн Групи семи як засновників Міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FATF) з приводу посилення боротьби з фінансовими механізмами, які використовуються Російською Федерацією для уникнення санкцій та сприяння на територію України.

Відповідний проєкт постанови № 7582 зареєстровано на сайті парламенту, але його наразі немає.

Документ також передбачає посилення боротьби з відмиванням коштів, засобами кримінального походження та з фінансуванням тероризму.

Співавторами проєкту постанови виступили Володимир Ар'єв, Івана Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Єгор Чернєв, Єлизавета Ясько ("Слуга народу"), Сергій Соболєв ("Батьківщина") та Кіра Рудик ("Голос").