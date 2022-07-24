Російські окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування щодо обставин бомбового удару по драмтеатру Маріуполя, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановочні відео, які нібито мають довести, що вибух у Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення.

"Всі руйнування відбулись, начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше ніж 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих свідків, які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі", - наголошують у відомстві.

Там зазначають, що бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя "був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни".

"Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент завдання удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість з яких – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів. За різними оцінками під час удару там загинуло від 300 до 700 людей. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн", - підсумували в ГУР.