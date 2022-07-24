Події

15:05 24.07.2022

Біля Харкова під час сільгоспробіт підірвався трактор, тракторист загинув - ДСНС

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У неділю, о 11:24, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі на околиці Харкова під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

"Внаслідок вибуху тракторист, чоловік (1982 р. н.) загинув на місці, а транспортний засіб спалахнув. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Головне управління ДСНС України в Харківській області просить аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій не обстежена на предмет наявності нерозірваних боєприпасів.

Теги: #харьков #дснс #міни

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