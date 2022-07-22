Фонд "Повернись живим" запустив онлайн-платформу допомоги ЗСУ RevengeFor

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" презентував онлайн-платформу RevengeFor, яка дасть змогу іноземцям допомагати Збройним силам України.

"Ідея дуже проста: за написи (на снарядах, які випускають ЗСУ по російських військах - ІФ), які відображають певну помсту Росії за якісь історичні злочини або за якісь образи, які вона завдала в усьому світі, ми пропонуємо іноземцям перераховувати "донати", - сказав співзасновник порталу "Мілітарний" Олександр Аргат на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у п'ятницю.

За його словами, проєкт допоможе, з одного боку, ефективніше знищувати ворога, а з іншого - дасть можливість друзям України з-за кордону брати в цьому безпосередню участь та отримувати за це емоційне і доказове задоволення.

"Насправді є великий запит на те, щоб брати безпосередню участь у цій війні, хоча б у такий спосіб і мститися Росії за всі ті історичні злочини, образи, яких було багато скоєно за всі ці останні століття, і дати якийсь механізм для цього", - пояснив Аргат.

Він навів приклад, що раніше на снарядах були розміщені написи голландською мовою "За MH-17", польською мовою "За Катинь", чеською "За розстріляну Празьку весну".

Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що механізм допомоги є простим.

"Є можливість замовлення через відповідну форму певного напису, який модерується. Тобто що завгодно писати не можна, буде адекватне рецензування, і далі військові, відповідно до того, на якому вигляді боєприпасу буде замовлення, наноситимуть ці написи і робитимуть фото, і автор отримуватиме його", - розповів Чмут.

Директор фонду уточнив, що проєкт орієнтований насамперед на іноземну аудиторію, тому ціна послуги вища за середню пожертву в Україні. Однак, українці також можуть скористатися сервісом. Чмут додав, що пожертви йтимуть на загальні потреби ЗСУ за визначеними напрямами роботи фонду.