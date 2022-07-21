Події

15:43 21.07.2022

Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

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Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

Через погіршення ситуації з безпекою національний мультипредметний тест (НМТ) у Нікополі (Дніпропетровська обл.) не проводитимуть, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Водночас учасникам буде запропоновано пройти тестування в рамках основної сесії НМТ у ті самі дати, коли вони мали проходити оцінювання, але в іншому місті", - йдеться у повідомленні пресслужби Центру оцінювання.

Зазначається, що подробиці проведення тестування розміщені на інформаційних сторінках учасників.

Теги: #скасування #нікополь #нмт

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