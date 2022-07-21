Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

Через погіршення ситуації з безпекою національний мультипредметний тест (НМТ) у Нікополі (Дніпропетровська обл.) не проводитимуть, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Водночас учасникам буде запропоновано пройти тестування в рамках основної сесії НМТ у ті самі дати, коли вони мали проходити оцінювання, але в іншому місті", - йдеться у повідомленні пресслужби Центру оцінювання.

Зазначається, що подробиці проведення тестування розміщені на інформаційних сторінках учасників.