Російські окупанти розмістили воєнну техніку та вибухівку у машзалі енергоблоку №1 ЗАЕС

Не менше 14 одиниць важкої воєнної техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку російські загарбники розмістили у машинному залі 1-го енергоблоку Запорізької АЕС, повідомило держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у "телеграм-каналі" у четвер.

"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом розташований зараз зовсім поряд із обладнанням, що забезпечує роботу турбогенератора", - поінформували в компанії.

За її даними, зокрема, воєнний арсенал розташований у безпосередній близькості до головного маслобака, в якому міститься легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там також міститься вибухонебезпечний водень, який використовують для охолодження генератора.

"Воєнна техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машини енергоблоку №1. Отже, ризик пожежі багаторазово зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним", - зазначили в НАЕК.

Як попередили в "Енергоатомі", пожежа у машзалі може статися через випадкову детонацію боєкомплекту. Її масштаби можуть дорівнювати пожежі, що сталася під час аварії на ЧАЕС.

"Окупанти продовжують цинічно порушувати абсолютно всі норми та вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку воєнну техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку в машинному залі енергоблоку найбільшої в Європі атомної електростанції", - наголосили в компанії.

"Енергоатом" вкотре звернувся до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів для якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС, оскільки лише Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу станції.

Як повідомлялося, російські окупанти 20 липня почали вимагати від адміністрації ЗАЕС відкрити їм машинні зали на 1-му, 2-му та 3-му енергоблоках станції, щоб розмістити там свій повний воєнний арсенал.