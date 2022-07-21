Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко провів зустріч із послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере, під час якої було обговорено питання участі Туреччини у відновленні Харківської області.

Як повідомила пресслужба глави держави, Тимошенко наголосив на тому, що для кожного регіону країни розроблено плани щодо швидкого відновлення важливої інфраструктури (Fast Recovery plan). Такий план щодо Харківщини він презентував дипломату.

"У цьому плані ми маємо перелік об’єктів, які необхідно відновити наразі, найближчим часом. Це приватні будинки, квартири, школи, дитячі садочки та заклади охорони здоров’я, мережі", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що планування відновлення необхідно розпочинати вже наразі, щоб після закінчення війни українські громадяни мали змогу якнайшвидше повернутися додому.

На сьогодні на Харківщині загалом 6238 об'єктів, які потребують відновлення: 2589 житлових будинків, понад 3 тис. приватних осель, 120 шкіл (15 зруйновані повністю і 105 - частково), 109 садочків (8 знищено, 101 частково зруйнований), 45 медичних закладів та 294 об’єкти мереж. Він також зазначив, що з будинків 1542 повністю зруйновані, а 1047 - частково.

Водночас, як зазначив Тимошенко, Харківська область межує з країною-агресором і майже щодня зазнає обстрілів з боку російської армії, тому потреби у її відновленні можуть змінюватися.

Заступник керівника Офісу президента розповів про створення онлайн-платформи, куди вносять інформацію про всі об'єкти, які потребують відновлення чи реконструкції. Дані на платформі оновлюються щодня.

"Що ми хочемо зробити в Харківській області найперше? Ми потребуємо відновлення приватних і багатоквартирних будинків, оскільки ми хочемо, щоб люди поверталися, бо це сприятливо вплине на економіку краю. Ми маємо дати житло, маємо відновити школи, адже діти мають ходити у школи, відновити садочки, медичні заклади", - зазначив Тимошенко.

Посол Ягмур Ахмет Гульдере, зі свого боку, зазначив, що у Харкові проживало та навчалося чимало турецьких громадян, тому Туреччина готова підтримати Україну у відновленні регіону.

"Дипломат додав, що на міжнародній конференції в Лугано бачив презентацію Плану відновлення України. Він нагадав, що турецькі компанії мають чималий досвід роботи в нашій країні й готові долучитися не лише до локальних проєктів на Харківщині, а й до реалізації загальнодержавного плану відбудови", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили механізми співробітництва, координації, залучення інвесторів та порядок реалізації проєктів, патронат над якими планує взяти турецька сторона.

Кирило Тимошенко та Ягмур Ахмет Гульдере також торкнулися питань участі Туреччини у забезпеченні Харківської області модульними будинками.

У зустрічі також взяв участь радник посла Туреччини в Україні Каан Башкур. В онлайн-форматі до спілкування приєдналися голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та посол України у Туреччині Василь Боднар.