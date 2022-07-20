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19:37 20.07.2022

Єрмак запропонував Світовому конгресу українців приєднатися до роботи над санкціями проти РФ

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Єрмак запропонував Світовому конгресу українців приєднатися до роботи над санкціями проти РФ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував Світовому конгресу українців приєднатися до роботи платформ, що опікуються розробкою санкцій проти Росії, гарантій безпеки для України та питаннями реституції.

Як повідомляє пресслужба глави держави, керівник ОП під час зустрічі з виконавчою директоркою Світового конгресу українців Сонею Соутус наголосив на важливості реальної предметної підтримки України з боку організації, яка об'єднує мільйони українців у всьому світі.

"Сьогодні весь світ з нами, ми маємо це поважати. Але всі країни мають свої проблеми. Тому ми маємо використовувати різні платформи, щоб нас чули різні частини громад інших країн. Цим людям потрібно доносити, чому вони мають бути з Україною до нашої перемоги", - сказав Єрмак.

У свою чергу Соня Соутус зазначила, що Світовий конгрес українців готовий надавати Україні всю необхідну адвокатську, комунікаційну, організаційну підтримку за кордоном.

 

 

Теги: #санкції #вку

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