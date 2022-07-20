Глави МЗС Австрії та Чехії відвідали Ірпінь - мер

Міністри закордонних справ Австрії та Чехії - Александер Шалленберг та Ян Ліпавський - у рамках візиту в Україну відвідали Ірпінь, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Для нас особливо почесно зустрічати таких гостей, адже Ірпінь вже отримує відчутну підтримку від Австрії та Чехії. Тисячі ірпіньців знайшли безпечний притулок у цих країнах. Крім того, Австрія вже почала надавати нам допомогу в рамках відновлення міста", - написав Маркушин у телеграм-каналі.

Також він від імені всієї громади подякував Ліпавському та Шалленбергу за однозначну позицію та всебічну підтримку українців та України.