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16:18 20.07.2022

Глави МЗС Австрії та Чехії відвідали Ірпінь - мер

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Глави МЗС Австрії та Чехії відвідали Ірпінь - мер

Міністри закордонних справ Австрії та Чехії - Александер Шалленберг та Ян Ліпавський - у рамках візиту в Україну відвідали Ірпінь, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Для нас особливо почесно зустрічати таких гостей, адже Ірпінь вже отримує відчутну підтримку від Австрії та Чехії. Тисячі ірпіньців знайшли безпечний притулок у цих країнах. Крім того, Австрія вже почала надавати нам допомогу в рамках відновлення міста", - написав Маркушин у телеграм-каналі.

Також він від імені всієї громади подякував Ліпавському та Шалленбергу за однозначну позицію та всебічну підтримку українців та України.

Теги: #австрія #чехія #ірпінь

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