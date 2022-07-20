Події

08:01 20.07.2022

Понад 400 людей перебувають у полоні, зокрема працівники АЕС та представники влади

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Понад 400 людей перебувають у полоні, зокрема працівники АЕС та представники влади

У Запорізькій області у полоні у російських окупантів перебуває понад 400 осіб, яких викрадають із метою вимагання викупу, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Зараз відомо про більш ніж 400 випадків викрадень людей різних категорій... окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їхнє повернення і таким чином заробляють", - цитує Старуха Запорізька ОВА на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Глава ОВА зазначив, що в Енергодарі противник веде протиправні дії. Зокрема, на території АЕС окупанти розміщують свою військову техніку, не усвідомлюючи наслідків таких дій. Крім цього, між представниками Росії виникають внутрішні конфлікти, постраждалими в яких стають вони самі.

"На щастя люди щодня виїжджають. За вчора це зробило понад півтори тисячі осіб. Це складно. Деякі території періодично закриваються на фільтрації, але мирні мешканці все одно евакуюються. За минулий місяць це зробило понад 40 тисяч людей. Наразі значний потік спостерігається з лівобережжя Херсонської області, за вчора це зробили понад 600 осіб з півтори тисячі від загального числа", – констатував Старух.

 

 

 

Теги: #заручники #заес

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