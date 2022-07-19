Події

20:45 19.07.2022

Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі зрозумілої архітектури безпеки для України - Резников

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Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі зрозумілої архітектури безпеки для України - Резников

Режим припинення вогню з РФ може бути лише якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України і якщо в переговорах братимуть участь партнери України на її боці, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я впевнений, що Москва використовуватиме ідею припинення вогню лише для освіження своїх збройних сил і продовження їх просування по нашій країні. Режим припинення вогню може бути використаний тільки якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України, і ми сидітимемо за одним столом з нашими партнерами на нашому боці", - сказав Резніков у ході дискусії, організованої Atlantic Council, у вівторок.

Він наголосив, що українці не погодяться платити територією за режим припинення вогню.

"Я впевнений, що народ України не погодиться платити нашою територією за режим припинення вогню, бо у нас був так званий режим припинення вогню два роки, один рік тому в зоні спеціальної операції, але це не спрацювало. Деякі партнери хочуть сказати нам, що ескалації треба уникнути, але я впевнений, що це не спрацює, і ми не платитимемо цю ціну, щоб "зберегти обличчя Кремля", - зазначив Резніков.

Міністр зазначив, що переговори щодо експорту зернових з України через Чорне море - це шанс деблокувати північно-західну частину Чорного моря та використовувати берегову лінію для транспортування зерна, проте водночас висловив скептицизм щодо можливості досягнення угоди.

"У звичайному житті я оптиміст, у цьому випадку я все ще зберігаю скептицизм, але подивимося", - зазначив Резніков.

 

 

Теги: #рф #резников #позиція #перемиря

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