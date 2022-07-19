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19:42 19.07.2022

Зеленський провів розмову з прем'єром Італії, подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу

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Зеленський провів розмову з прем'єром Італії, подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, подякував йому за всебічну підтримку та вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Подякував за всебічну підтримку та солідарність італійського народу. Також відзначив вагомий особистий внесок прем'єр-міністра у наданні Україні статусу країни–кандидата на вступ до ЄС", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #італія #розмова #драгі

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