Окупанти можуть раніше заявленого терміну провести на Луганщині референдум за приєднання до РФ

Російські окупанти можуть провести референдум у Луганській та Донецькій областях раніше заявленого терміну 11 вересня, оскільки бояться контрнаступу Збройних сил України, і вже розпочали агітацію на Луганщині, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Агітація за приєднання до Росії на Луганщині вже розпочалася. Можливо, вони захочуть нашвидкуруч склепати ці фейкові референдуми та приєднатися до Росії, бо вони бояться кількості та великої зброї і що буде контрнаступ", - сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Також він зазначив, що окупанти готуються провести референдум за приєднання окупованих Луганської та Донецької областей до РФ раніше за заявлений термін 11 вересня.

"(Окупанти – ІФ-У) можуть організувати раніше, тому що вони розуміють, що ми все ж таки отримаємо західне озброєння. Воно дуже добре працює", - сказав Гайдай.

Водночас він зазначив, що в Луганській області більшість людей очікують на повне відновлення контролю над окупованими територіями українською владою.

"Це хороша інформація, яка свідчить про те, що не всі люди чекали на окупантів. Багато людей, які не співпрацюють з окупаційною владою і теж готові допомагати", - сказав глава ОВА.