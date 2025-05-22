В окупованій Луганській області цього року закриють понад 100 шкіл

На окупованій території Луганської області цього року закриються понад 100 шкіл у зв'язку з відсутністю дітей, у багатьох населених пунктах відсутні ліки, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко

"У так званій "лнр" цього року закриють понад 100 шкіл. Основна причина – відсутність дітей. Паралельно із чисельними заявами про нібито повернення людей на захоплені території, окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів", - йдеться у повідомленні Харченка у Телеграмі у четвер.

За його даними, у багатьох захоплених у 2022 році РФ населених пунктах відсутні ліки. Аптечні мережі відмовляються відкривати точки продажу чи організовувати виїздну торгівлю через безпекові питання. "У свою чергу, окупаційна адміністрація Луганщини вже протягом трьох років не збирається нічого видавати і перекладає цю відповідальність на кремль, аби там надали дозвіл підприємствам з "лнр" продавати ліки на території "лнр", - зазначив начальник ОВА.

На цьому соціальному тлі окупаційні війська продовжують атакувати. Як повідомив Харченко минулої доби загарбники 19 разів атакували на лиманському та сіверському напрямках. У Луганській області атаки ворога відбито в районах Білогорівки та Греківки, а також у Серебрянському лісі. Противник мав там артилерійську та авіаційну підтримку. Двічі застосував реактивні системи залпового вогню. 18 разів вів вогонь зі ствольної артилерії. Бойові завдання намагалися виконати 156 ворожих дронів.

Наразі російські окупанти контролюють більшу частину Луганської області, окрім кількох сіл на північному заході, які перебувають на лінії зіткнення або впритул до неї і з яких евакуйоване цивільне населення.