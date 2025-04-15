Інтерфакс-Україна
Події
13:34 15.04.2025

Кабмін погодив призначення нових голів Сумської та Луганської ОДА

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Кабмін погодив призначення нових голів Сумської та Луганської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації та на посаду голови Олексія Харченка Луганської обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Як відомо з відкритих джерел, Григоров раніше був заступником начальника Головного Управління національної поліції Сумської області, потім перейшов на посаду начальника Головного Управління національної поліції Луганської області.

Харченко у 2024 році був призначений головою Сіверськодонецької міської військової адміністрації. З 2021 до 2023 року працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України, де очолював Департамент державного архітектурно-будівельного контролю. У 2020 році був обраний до Житомирської міської ради 8 скликання від партії "Слуга народу".

 

Теги: #кабмін #луганська_область #кадри #сумська_область

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