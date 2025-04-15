Інтерфакс-Україна
Події
13:09 15.04.2025

Кабмін погодив звільнення Артюха та Лисогора з посад очільників Сумської та Луганської ОДА

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Кабмін погодив звільнення Артюха та Лисогора з посад очільників Сумської та Луганської ОДА

Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації та Артема Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Як відомо з відкритих джерел, Артюх обіймав посаду голови Сумської ОДА з квітня 2023р. З 2009р. був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Лисогор був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2023р. До цього працював в Амур-Нижньодніпровському та Бабушкінському районних відділах Дніпропетровського міського управління УМВС, Управлінні громадської безпеки ГУМВС в Дніпропетровській області, у полку особливого призначення "Дніпро-1"; виконувачем обов'язків заступника начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

 

Теги: #кабмін #луганська_область #кадри #сумська_область

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