13:32 17.10.2025

На ворожій агітації викрито експравоохоронця і клірика - СБУ

Служба безпеки України викрила ще трьох проросійських інтернет-агітаторів, які вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців "скласти зброю", повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба інформує, що ворожих агітаторів викрито в різних регіонах України.

"Так, на Дніпропетровщині затримано протоієрея місцевого храму УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв рашистів та закликав українців скласти зброю перед ворогом", - зазначають у відомстві.

За матеріалами справи, агітацію на підтримку ворога клірик знімав на відео, які потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву), щоб підтвердити свою прихильність до окупантів.

Також фігурант поширював у Телеграм-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України.

"Затримання цього фігуранта відбулося наприкінці вересня. Враховуючи його співпрацю зі слідством, суд уже виніс вирок клірику: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік", - уточнюють в СБУ.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили 58-річного експравоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України.

"Крім схвальних коментарів, які він залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим", - інформують в СБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, на Донеччині затримано 42-річного переселенця з тимчасово окупованої Макіївки, який в "Однокласниках" підтримував окупацію східного регіону та героїзував окупантів.

Як встановило розслідування, зловмисник поширював публікації з подяками російським загарбникам за війну проти нашої держави.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). 

Теги: #агітація #сбу #рф

