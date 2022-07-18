Події

19:01 18.07.2022

Мінветеранів працює над створенням ветеранської спортивної інфраструктури у всій країні – Лапутіна

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Мінветеранів працює над створенням ветеранської спортивної інфраструктури у всій країні – Лапутіна

Міністерство у справах ветеранів працює над створенням загальнодержавної системи ветеранського спорту та відповідної інфраструктури для залучення якнайбільшої кількості ветеранів у спортивну реабілітацію, повідомила міністр Юлія Лапутіна.

"Це має бути розгалужена система на національному рівні, щоб у кожній області, районі були створені ветеранські майданчики з відповідною інфраструктурою, ветеранські команди, які будуть змагатися між собою, і потім через національний відбір братимуть участь і представлятимуть Україну на міжнародних ветеранських спортивних заходах", – наводить слова Лапутіної пресслужба міністерства.

За її словами, відомство працює, щоб організувати на загальнодержавному рівні підтримку регіональних спортивних ініціатив для ветеранів.

"Фактично – зараз працюємо над створенням ветеранської спортивної інфраструктури. Залучаємо до цього як національних партнерів, так й іноземних спонсорів", - наголосила міністр.

Теги: #спорт #мінветеранів

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