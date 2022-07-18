Мінсоцполітики запустило інтерактивну карту використання коштів із гуманітарного рахунку та надання допомоги

Міністерство соціальної політики запустило інтерактивну карту використання коштів із гуманітарного рахунку, відкритого відомством у Національному банку України.

"Мінсоцполітики завжди керується принципами прозорості та доброчесності. Відтепер у відкритому доступі на сайті міністерства розміщена інформація про використання грошей з гуманітарного рахунку, який було відкрито в Національному банку України в перші дні повномасштабної війни. Інформація доступна для кожного та відображає скільки грошей було отримано на гуманітарний рахунок, скільки витрачено та залишок. Окрему увагу приділили відображенню звітності використання грошей по регіонах", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

У відомстві нагадують, що отримані на гуманітарний рахунок кошти спрямовуються Мінсоцполітики на: задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання; забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності; надання одноразової грошової допомоги; задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Інтерактивна карта доступна за посиланням