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15:41 18.07.2022

Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

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Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме бодай найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ на українські порти з моря, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми не погодимося на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Російської Федерації", - сказав Кулеба в інтерв'ю Forbes.

Він зазначив, що для домовленості щодо експорту зернових з України залишилося вирішити питання, пов'язані з логістикою та безпекою.

"На зустрічі в Стамбулі делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів. Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, пов'язані з логістикою та безпекою. Учора делегації та переговорні команди значною мірою ці питання зняли. Тепер це все треба покласти на папір", - пояснив міністр.

На думку Кулеби, президент РФ може піти на домовленість виходячи із прагнення показати країнам Африки та Азії, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції щодо війни, що він урятував їх від голоду.

"Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому Путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може потрібно. Погоджуючись на розблокування українських портів, він підриває власні зусилля з удушення української економіки. Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів - репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку – на інших", - розповів він.

 

Теги: #зерно #мзс #кулеба

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