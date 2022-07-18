Шмигаль подякував Лазебній за результативну роботу на посаді міністра соцполітики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Марині Лазебній за результативну роботу на посаді міністра соціальної політики.

"Верховна Рада погодила відставку за власним бажанням міністерки соціальної політики Марини Лазебної. Два роки роботи в умовах пандемії, 145 днів - під час повномасштабної війни. Уряд спільно з Мінсоцполітики з Мариною Володимирівною на чолі запустив низку програм для підтримки громадян. Попри всі виклики, ми послідовно підвищували пенсії та соціальні виплати. У пілотних регіонах запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери. Багато важливої і зразкової роботи було зроблено", - написав Шмигаль у телеграм-каналі та подякував Лазебній за результативну роботу.